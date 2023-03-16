Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan'ın son hali şoke etti!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 06:42

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan'ın son hali şoke etti!

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Atv'de bir ekran klasiği haline gelen programı ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şaşırttı. Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 54 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti!

Ünlü sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi dikkat çekiyor.

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti!

Peki güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor?

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti!

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede?

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti!

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

SON DAKİKA