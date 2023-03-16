Giriş Tarihi: 16.03.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 06:42

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ı şimdi gören tanımakta zorlanıyor! Aldığı kilolar sonrası 54 yaşındaki Esra Ceyhan'ın son hali şoke etti!

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Atv'de bir ekran klasiği haline gelen programı ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şaşırttı. Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 54 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...