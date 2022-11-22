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Haberler Galeri Bir döneme damga vurmuştu... Aldığı kilolar sonrası Esra Ceyhan'ın son hali şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 22.11.2022 07:10

Bir döneme damga vurmuştu... Aldığı kilolar sonrası Esra Ceyhan'ın son hali şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede? Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. Merak edilen isimlerden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 53 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Bir döneme damga vurmuştu... Aldığı kilolar sonrası Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı!

Ünlü sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir döneme damga vurmuştu... Aldığı kilolar sonrası Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

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Bir döneme damga vurmuştu... Aldığı kilolar sonrası Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı!

Peki güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor?

Bir döneme damga vurmuştu... Aldığı kilolar sonrası Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı!

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede?

Bir döneme damga vurmuştu... Aldığı kilolar sonrası Esra Ceyhan’ın son hali şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı!

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

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