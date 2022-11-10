Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
11:39
Sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi!
Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evliliklerinde 26 yılı deviren Burçin Orhon aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılıyor. İşte Süheyl Uygur'un eşi Bambi Burçin Orhon'un son hali...