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  • Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...

Bir dönemin en güzel kadınlarından görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...

Bir dönemin en güzel kadınlarından eski manken ve oyuncu görüntüsü ile olay yarattı. 61 yaşındaki dünyaca Sharon Stone öyle bir halde objektiflere yakalandı ki gören tanımakta zorlandı. Geç yakaladığı şöhret ile Hollywood'un gözde kadın oyuncuları arasında giren Sharon Stone son hali ile hayranlarını üzdü. 'Yıllar ona da acımamış' yorumları gelen Sharon Stone'un son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Sharon Stone önceki gün 'te bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı. Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Yüzünde bir gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı. İşte Sharon Stone'un son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 13:30
Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...

Bir dönemin en güzel kadınlarından eski manken ve oyuncu görüntüsü ile olay yarattı. 61 yaşındaki dünyaca Sharon Stone öyle bir halde objektiflere yakalandı ki gören tanımakta zorlandı. Geç yakaladığı şöhret ile Hollywood'un gözde kadın oyuncuları arasında giren Sharon Stone son hali ile hayranlarını üzdü. 'Yıllar ona da acımamış' yorumları gelen Sharon Stone'un son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Sharon Stone önceki gün 'te bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı. Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Yüzünde bir gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı. İşte Sharon Stone'un son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...
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Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...
Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...
Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...
Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...
Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...
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