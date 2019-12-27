Bir dönemin en güzel kadınlarından Sharon Stone görüntüsüyle şaşırttı! Yıllar Sharon Stone'a da acımadı...

Bir dönemin en güzel kadınlarından eski manken ve oyuncu Sharon Stone görüntüsü ile olay yarattı. 61 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone öyle bir halde objektiflere yakalandı ki gören tanımakta zorlandı. Geç yakaladığı şöhret ile Hollywood'un gözde kadın oyuncuları arasında giren Sharon Stone son hali ile hayranlarını üzdü. 'Yıllar ona da acımamış' yorumları gelen Sharon Stone'un son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Sharon Stone önceki gün Beverly Hills'te bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı. Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Yüzünde bir gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı. İşte Hollywood yıldızı Sharon Stone'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...