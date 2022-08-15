Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:57

"Bir pozlar bir havalar" 45'lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak havuz pozları ile takipçilerini mest etti. Siyah straplez mayosu ile havuzdan çıkarken paylaştığı pozlarla 'iyi hafta sonları' dileyen Demet Şener'in fit haline övgüler yağdı. 45 yaşındaki Demet Şener'in siyah mayolu pozlarına takipçilerinden ve ünlü isimlerden "Maşallah", "Çok güzelsin" yorumları geldi.