Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 16.07.2023 10:21

'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı

Henüz 9 yaşındayken katıldığı Bir Şarkısın Sen isimli yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran "Fındık Kurdu Berna" lakaplı Berna Karagözoğlu güzeller güzeli bir genç kız oldu! Berna Karagözoğlu, Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada kısa süre içerisinde herkesin çok sevdiği bir yarışmacı haline geldi. Sesi ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Karagözoğlu şimdilerde müziğe olan ilgisini kişisel YouTube kanalı üzerinden devam ettiriyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasına 9 yaşındayken katılan Berna Karagözoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 23 yaşında olan Berna Karagözoğlu yıllar içerisindeki değişimiyle ağzıları açık bıraktı.

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı

Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız olduÇ

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

’Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı şimdi 23 yaşında! Güzelliğiyle dudak uçuklattı

Şimdilerde 20 yaşında genç bir kız olan Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor.

SON DAKİKA