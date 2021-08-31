Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den beklenen paylaşım geldi...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel arasında neler oluyor? Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel hakkında uzun süredir sevgili olduklarına dair söylentiler vardı. Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan ikili son yaptıkları paylaşım ile merakla beklenen aşk itirafını yapmış oldu. Birikte karelerini paylaşan çiftten Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel'i alnına etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Aytaç Şaşmaz'ın güzel oyuncu Cemre Baysel'e aşkını haykırdığı paylaşım...