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Haberler Galeri Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den beklenen paylaşım...
Giriş Tarihi: 02.09.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 09:01

Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den beklenen paylaşım...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel arasında neler oluyor? Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel hakkında uzun süredir sevgili olduklarına dair söylentiler vardı. Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan ikili son yaptıkları paylaşım ile merakla beklenen aşk itirafını yapmış oldu. Birikte karelerini paylaşan çiftten Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel'i alnına etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Aytaç Şaşmaz'ın güzel oyuncu Cemre Baysel'e aşkını haykırdığı paylaşım...

Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den beklenen paylaşım...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel arasında neler oluyor?

Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den beklenen paylaşım...

Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel hakkında uzun süredir sevgili olduklarına dair söylentiler vardı.

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Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den beklenen paylaşım...

Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan ikili son yaptıkları paylaşım ile merakla beklenen aşk itirafını yapmış oldu.

Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den beklenen paylaşım...

İşte Aytaç Şaşmaz'ın güzel oyuncu Cemre Baysel'e aşkını haykırdığı paylaşım...

Bir set arkadaşlığı daha aşka dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den beklenen paylaşım...

Dizinin başladığı ilk bölümlerde sevgili oldukları iddia edilen çift, aşkını ilk kez açıkladı.

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