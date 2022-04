Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:31

'Bir yıl evden çıkamadım' '90'ların güçlü sesi ‘Of Aman’ Nalan’dan yıllar sonra gelen itiraflar!

Uzun süredir ekranlardan ve sahnelerden uzak olan Of Aman Nalan şimdi ne yapıyor? 90'ların güçlü sesi şarkıcı Nalan Tokyürek döneme damgasını vuran 'Of Aman' şarkısı ile tanınıyor. Öyle ki şarkı ismi 'Of Aman' bir süre sonra lakabı olarak kalmıştır. Nalan, yıllar sonra ortaya çıktı. Konuk olduğu programda hakkında merak edilenleri anlattı. Şarkıcı Nalan'ın açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. İşte 'Of Aman' Nalan'ın yaptığı çarpıcı açıklamalar…