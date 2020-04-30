Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Selin Genç herkesi şaşırttı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sosyal medyanın ilgi odağı...

Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızı parlayan isimlerden biri de Gülten karakteri ile izlediğimiz Selin Genç. Son dönemin merak edilen yeteneklerinden olan Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşıtıyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan Selin Genç'in resimlerine beğeni yağıyor. Doğal güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen Selin Genç hakkında, merak edilenlerin başında oyuncunun yaşı geliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...