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'da sürprizi! Usta oyuncu Hülya Darcan teyze olarak geliyor...

'nın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor. Hülya Darcan, üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova'ya 'teyze' olarak geliyor! Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan 'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, 'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Hülya Darcan Fikret'in 'da yaşayan teyzesi karakterine hayat verecek ve 'ya gelecek...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:46
Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan sürprizi! Usta oyuncu Hülya Darcan teyze Lütfiye Duman olarak geliyor...

FİKRET'E ANNE YARISI, TEYZE DESTEĞİ

, üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye 'teyze' olarak geliyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan sürprizi! Usta oyuncu Hülya Darcan teyze Lütfiye Duman olarak geliyor...

Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan 'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, 'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan sürprizi! Usta oyuncu Hülya Darcan teyze Lütfiye Duman olarak geliyor...

Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret'in 'da yaşayan teyzesi 'ya getirecek.

Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan sürprizi! Usta oyuncu Hülya Darcan teyze Lütfiye Duman olarak geliyor...

Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.

Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan sürprizi! Usta oyuncu Hülya Darcan teyze Lütfiye Duman olarak geliyor...

'dan ayrılıp 'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı.

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