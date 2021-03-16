Bir Zamanlar Çukurova'da Hülya Darcan sürprizi! Duayen oyuncu Hülya Darcan teyze Lütfiye Duman olarak geliyor...

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan dahil oluyor. Hülya Darcan, üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova'ya 'teyze' olarak geliyor! Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Hülya Darcan Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman karakterine hayat verecek ve Adana'ya gelecek...