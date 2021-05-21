Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik'in kız kardeşini görenler inanamadı! İlayda Çevik ile Melisa Çevik'i ayırt etmek çok zor...

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından İlayda Çevik sosyal medyanında ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken İlayda Çevik'i merak edenler gördükleri karşısında oldukça şaşırdı. Bir Zamanlar Çukurova ile ekranlara dönen İlayda Çevik'in kendisinin neredeyse bire bir aynısı bir kardeşi var. Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik'in kardeşi Melisa Çevik ile olan benzerliği herkesin ağzını açık bıraktı. İşte oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik'in kız kardeşi Melisa Çevik ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...