Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 39. bölümüyle merakla bekleniyor. Bu akşam heyecan dolu bir bölüm izleyenlerle olacak. Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor! Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i gerçek hayatıyla da merak ediliyor. Murat Ünalmış'ın babasını görenler benzerlikleri karşısında çok şaşırıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın babası…