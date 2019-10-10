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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

’nın ’i herkesi şoke etti!

'nin reyting rekortmeni dizisi , 39. bölümüyle merakla bekleniyor. Bu akşam heyecan dolu bir bölüm izleyenlerle olacak. 'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, ile ipleri tamamen koparıyor! Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i gerçek hayatıyla da merak ediliyor. 'ın babasını görenler benzerlikleri karşısında çok şaşırıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın babası…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 07:36
Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

bu akşam aksiyon dolu bir bölümle geliyor. Heyecanın dorukta olduğu bir bölüm sizlerle olacak. Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler. Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!
DEMİR'İN KADERİ ŞERMİN'İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!
Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan , nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır. Bir yandan 'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır! Züleyha herkesi şaşırtan bir tavır sergiler!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

PINAR ALTUĞ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış herkesi şoke etti!

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