Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

ATV'nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'da Demir karakterine can veren Murat Ünalmış ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu, annesi ve babasıyla Kapadokya'ya gidip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına şu notu düşmeyi de ihmal etmedi: Örnek aldığım tek adam… Babam… Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış yaptığı bu paylaşımla hayranlarından takdir ve beğeni aldı. Aynı zaman Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın babasına olan benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen babaları…
Giriş Tarihi: 23.08.2019
06:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019
07:12