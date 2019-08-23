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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i paylaştı!

ATV'nin en çok sevilen dizilerinden biri olan 'da karakterine can veren ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu, annesi ve babasıyla Kapadokya'ya gidip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i , yaptığı paylaşımın altına şu notu düşmeyi de ihmal etmedi: Örnek aldığım tek adam… Babam… Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış yaptığı bu paylaşımla hayranlarından takdir ve beğeni aldı. Aynı zaman Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın babasına olan benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen babaları…

Giriş Tarihi: 23.08.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:12
Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan , ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu, annesi ve babasıyla Kapadokya'ya gidip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

PINAR ALTUĞ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

PINAR ALTUĞ

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

ÇAĞLA ŞIKEL

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

ÇAĞLA ŞIKEL

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i sosyal medyadan paylaştı!

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

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