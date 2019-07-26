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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si ’tan annesi için yürek burkan sözler!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si , hesabından büyük bir acısını yeniden paylaştı. , vefatının beşinci yılında 'ndaki kabri başında anıldı. Annesi için dua eden Kerem Alışık, sosyal medyada duygusal bir mesaj da paylaştı. Efsane tiyatro sanatçısı Çolpan İlhan, vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı. Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Kerem Alışık, annesi için duygusal bir yazı kaleme aldı. Alışık, annesiyle fotoğraflarını paylaşarak altına şu yazıyı yazdı: Öyle güzel gülerdi ki... Ağzının kenarında yıldız var gibi... Öyle güzel sarılırdı ki... İçine atıp içinden atamaz gibi... Öyle güzel öperdi ki... Kokusunu yüreğinde hissettirir gibi... Öyle güzel severdi ki... İnsanı sevgisinden utandırır gibi… Ve öyle özeldi ki... Anne kokan çiçekler gibi... Mümkün mü erişebilmek anne yüreği gibi tomurcuklarını koruyabilmenin yiğitliğine... Şimdi onunla yaşayamıyoruz ama onu yaşıyoruz... Onsuz aldığımız nefes boğazımızdan hiç geçmedi... Seni minnet ve şükran ile sırça bir taç gibi başımızın üstünde taşıyoruz Çolpan yıldızı... Senin bıraktığın sevgiyle özlüyoruz seni... Sana duyduğumuz özlemle seviyoruz seni... Nur içinde yat…

Giriş Tarihi: 26.07.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 12:35
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

Usta sanatçı , vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı. Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan , annesi için duygusal bir yazı kaleme aldı. Alışık, annesiyle fotoğraflarını paylaşarak altına şu yazıyı yazdı: "Seni minnet ve şükranla sırça bir taç gibi başımızın üstünde taşıyoruz Çolpan yıldızı... Bıraktığın sevgiyle özlüyoruz seni. Nur içinde yat."

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

EMINA JAHOVIC

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

PELİN KARAHAN

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

AMİNE GÜLŞE

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

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