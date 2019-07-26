Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan için yürek burkan sözler!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık, Instagram hesabından büyük bir acısını yeniden paylaştı. Çolpan İlhan, vefatının beşinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Annesi için dua eden Kerem Alışık, sosyal medyada duygusal bir mesaj da paylaştı. Efsane tiyatro sanatçısı Çolpan İlhan, vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı. Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Kerem Alışık, annesi için duygusal bir yazı kaleme aldı. Alışık, annesiyle fotoğraflarını paylaşarak altına şu yazıyı yazdı: Öyle güzel gülerdi ki... Ağzının kenarında yıldız var gibi... Öyle güzel sarılırdı ki... İçine atıp içinden atamaz gibi... Öyle güzel öperdi ki... Kokusunu yüreğinde hissettirir gibi... Öyle güzel severdi ki... İnsanı sevgisinden utandırır gibi… Ve öyle özeldi ki... Anne kokan çiçekler gibi... Mümkün mü erişebilmek anne yüreği gibi tomurcuklarını koruyabilmenin yiğitliğine... Şimdi onunla yaşayamıyoruz ama onu yaşıyoruz... Onsuz aldığımız nefes boğazımızdan hiç geçmedi... Seni minnet ve şükran ile sırça bir taç gibi başımızın üstünde taşıyoruz Çolpan yıldızı... Senin bıraktığın sevgiyle özlüyoruz seni... Sana duyduğumuz özlemle seviyoruz seni... Nur içinde yat…