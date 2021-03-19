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’nın Fekeli’si 'tan babası 'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

'nın usta isimlerinden 'ın 'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Büyük usta Sadri Alışık, 26 sene önce, 18 Mart 1995'te aramızdan ayrıldı. Her sene Sadri Alışık için mezarı başında ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla yapılan anma töreni bu sene pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılım ile gerçekleşecek. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık usta oyuncu Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde ona olan özlemini duygu yüklü sözlerle anlattı. İşte Kerem Alışık'ın yüreklere dokunan açıklaması...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 08:32
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

'nın usta isimlerinden 'ın 'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

Büyük usta , 26 sene önce, 18 Mart 1995'te aramızdan ayrıldı. Her sene Sadri Alışık için mezarı başında ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla yapılan anma töreni bu sene pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılım ile gerçekleşecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran usta oyuncu 'ın ölüm yıl dönümünde ona olan özlemini duygu yüklü sözlerle anlattı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

İşte 'ın yüreklere dokunan açıklaması...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık'tan babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler...

'nın Fekeli'si , 26 yıl önce kaybettiği babasına olan özleminin hiç dinmediğini şu sözlerle anlattı:

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