Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u çiftçi oldu! Ailesiyle Çanakkale'ye yerleşen Bülent Polat “Toprakla huzur buluyorum..."

Atv'nin unutulmaz dizileri arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, yeni hayatını anlattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u çiftçi oldu! 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gaffur' performansıyla adından bahsettiren oyuncu Bülent Polat, radikal bir kararla Çanakkale'ye yerleşti ve burada çiftçilik yapmaya başladı. 8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşi ile doğada olmanın keyfini yaşayan Bülent Polat, aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor. Hem bahçeyle hem de restoranla uğraşan Bülent Polat, "Toprakla huzur buluyorum..." dedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve çocuklarıyla yeni yaşantısı...