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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!

Perşembe günleri ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni Dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Dizide hizmetçi karakterini oynayan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Yeni bölümü heyecan ve merak içinde beklenen Bir Zamanlar Çukurova reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. İşte Selin Yeninci'nin kendine hayran bırakan o görüntüleri