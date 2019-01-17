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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!

'nın 'si gerçek hali ile büyüledi!

Perşembe günleri ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni Dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Dizide hizmetçi karakterini oynayan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Yeni bölümü heyecan ve merak içinde beklenen Bir Zamanlar Çukurova reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. İşte Selin Yeninci'nin kendine hayran bırakan o görüntüleri

Giriş Tarihi: 17.01.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 10:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'da hizmetçi karakterini canlandıran 'nin gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!

karakterini canlandıran 'nin gerçek hali şaşırttı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!

Gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile büyüledi!
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