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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 08:28 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 08:24

'nın Sevda'sı 'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile 'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...

Usta oyuncu , dizisinde hayat verdiği karakteri ile adından oldukça söz ettirmişti. Peki Ercan Kesal'ın şimdilerde 'da Sevda karakterine hayat veren ile evli olduğunu bilyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken sevilen oyuncu Nazan Kesal dizinin dikkat çeken isimlerinden oldu. Özel hayatı ile de merak edilen Nazan Kesal'ın eşinin ünlü oyuncu Ercan Kesal olduğunu öğrenenler ikinci bir şoku da çocuklarını görünce yaşıyor. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 52 yaşında. Nazan Kesal oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Nazan Kesal ile Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...

Usta oyuncu , dizisinde hayat verdiği karakteri ile adından oldukça söz ettirmişti. Peki Ercan Kesal'ın şimdilerde 'da Sevda karakterine hayat veren ile evli olduğunu bilyor muydunuz?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...

94. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken sevilen oyuncu dizinin dikkat çeken isimlerinden oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...

Özel hayatı ile de merak edilen 'ın eşinin ünlü oyuncu olduğunu öğrenenler ikinci bir şoku da çocuklarını görünce yaşıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...

30'lu yaşlarından anne olan şimdilerde 52 yaşında.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...

oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor.

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