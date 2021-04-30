Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler şok oluyor...

Usta oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinde hayat verdiği İdris Baba karakteri ile adından oldukça söz ettirmişti. Peki Ercan Kesal'ın şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal ile evli olduğunu bilyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken sevilen oyuncu Nazan Kesal dizinin dikkat çeken isimlerinden oldu. Özel hayatı ile de merak edilen Nazan Kesal'ın eşinin ünlü oyuncu Ercan Kesal olduğunu öğrenenler ikinci bir şoku da çocuklarını görünce yaşıyor. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 52 yaşında. Nazan Kesal oğlu Poyraz Kesal ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...