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Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

Büyük ilgiyle takip edilen Bir zamanlar Çukurova dizisinin yıldızları hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Dizide Demir Yaman'ı Murat Ünalmış, Yılmaz'ı Uğur Güneş, Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin canlandırıyor. Bakın merakla takip edilen dizinin ve diğer ünlülerin boyları ne kadarmış!