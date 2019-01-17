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Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

Büyük ilgiyle takip edilen Bir zamanlar Çukurova dizisinin yıldızları hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Dizide Demir Yaman'ı Murat Ünalmış, Yılmaz'ı Uğur Güneş, Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin canlandırıyor. Bakın merakla takip edilen dizinin ve diğer ünlülerin boyları ne kadarmış!

Giriş Tarihi: 17.01.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 10:21
Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

Dizide sürekli karşı karşıya gelen iki yıldız arasında ciddi boy farkı varmış!

Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

Hilal Altınbilek

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Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

1.68 cm boyunda

Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

Murat Ünalmış

Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

1.87 cm boyunda

Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

Uğur Güneş

Bir zamanlar Çukurova'nın yıldızları hakkında şaşırtan gerçek!

1.82 cm boyunda

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