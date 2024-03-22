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Haberler Galeri Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:49

Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şoke etti! Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi… Ünlü sunucu sosyal medyanın gündeminde. Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede?

Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!

Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Esra Ceyhan, son haliyle sosyal medyada ilgi odağı oldu... Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

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Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!

Peki güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor?

Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!

İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

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