Bir zamanların ünlü sunucusu Esra Ceyhan'ı gören tanımakta zorlanıyor! İşte Esra Ceyhan'ın son hali...

Bir döneme damga vuran sunuculardan olan Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyada çok merak edilenlerden olan Esra Ceyhan şimdi nerede? Esra Ceyhan'ın son hali en çok sorulan sorular arasında. Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Atv bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı yıllarca sürdürmüş olan başarılı sunucu şimdilerde kızı ile sakin bir hayat sürüyor. 50 yaşındaki güzel sunucu sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sıkı bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Biraz kilo almanında etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ı görenler şaşırıyor. İşte merak edenler için Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...