Giriş Tarihi: 30.09.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 14:06

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, Instagram'da 4 milyona yakın takipçiye sahip. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Şıkel, zaman zaman ailesiyle paylaşımlar yapıyor. Son olarak ünlü manken, kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Berna Şıkel ile gündem oldu. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel'le olan benzerliğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte birbirlerine ikiz kadar benzeyen Çağla Şıkel ile ablası Berna Şıkel...