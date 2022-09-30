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Haberler Galeri Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 30.09.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 14:06

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, Instagram'da 4 milyona yakın takipçiye sahip. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Şıkel, zaman zaman ailesiyle paylaşımlar yapıyor. Son olarak ünlü manken, kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Berna Şıkel ile gündem oldu. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel'le olan benzerliğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte birbirlerine ikiz kadar benzeyen Çağla Şıkel ile ablası Berna Şıkel...

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Güzelliği ve formunu koruması nedeniyle beğenilen isimler arasında yer alan ünlü manken ve oyuncu Çağla Şıkel'in bir şirkette pazarlama müdürü olarak görev yapan ablasını görenler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, ablası Berna ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Ablaların en güzeli" notuyla paylaştı. Şıkel'in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, o dönemde podyumlarda fırtına gibi esiyordu.

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Bir taraftan mankenliğe devam eden Şıkel yer aldığı projelerde oyunculukta ve sunuculukta da başarısını kanıtladı.

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel isim, aile hayatıyla da ilgili kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Annesiyle sık sık poz veren Şıkel, bu kez de ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

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