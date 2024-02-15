Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:31
Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai'de aşka geldi! Gökhan Göz'den Bircan Bali'ye iddialı hediye!
Ünlü sunucu Bircan Bali, bir zamanlar karşılıklı ağır hakaretler ve tehditler savurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etmişti. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş karakteri olan Gökhan Göz ile aşk yaşan Bircan Bali sosyal medya hesabından adeta nispet paylaşımlarında bulundu. Dubai'de aşklarının 1. ayını kutlayan Bircan Bali - Gökhan Göz çiftinden yeni kareler geldi. Bircan Bali ile sevgilisi Gökhan Göz Dubai'de aşka geldi. Bircan Bali'nin paylaşımı iddialı Sevgililer Günü hediyesini ortaya çıkardı...