Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai'de aşka geldi! Gökhan Göz'den Bircan Bali'ye iddialı hediye!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:31

Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai'de aşka geldi! Gökhan Göz'den Bircan Bali'ye iddialı hediye!

Ünlü sunucu Bircan Bali, bir zamanlar karşılıklı ağır hakaretler ve tehditler savurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etmişti. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş karakteri olan Gökhan Göz ile aşk yaşan Bircan Bali sosyal medya hesabından adeta nispet paylaşımlarında bulundu. Dubai'de aşklarının 1. ayını kutlayan Bircan Bali - Gökhan Göz çiftinden yeni kareler geldi. Bircan Bali ile sevgilisi Gökhan Göz Dubai'de aşka geldi. Bircan Bali'nin paylaşımı iddialı Sevgililer Günü hediyesini ortaya çıkardı...

Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai’de aşka geldi! Gökhan Göz’den Bircan Bali’ye iddialı hediye!

Sosyal medya hesabından Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı eşliğinde yeni aşkını ilan eden Bircan Bali'nin sevgilisi tanıdık çıkmıştı! Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş kahramanı Gökhan Göz, Bircan Bali ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai’de aşka geldi! Gökhan Göz’den Bircan Bali’ye iddialı hediye!

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ilanı bizzat Bircan Bali'den gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai’de aşka geldi! Gökhan Göz’den Bircan Bali’ye iddialı hediye!

Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen 2019 yılında nikah masasına oturup 2021'de tek celsede boşanmıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen, boşandıktan kısa bir süre sonra ayrı kalmaya dayanamayarak tekrar bir araya gelmişti. Ancak çift 2022'nin haziran ayında bir kez daha yollarını ayırmıştı.

Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai’de aşka geldi! Gökhan Göz’den Bircan Bali’ye iddialı hediye!

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı aşklarla tanınan Gökhan Göz ile birlikteliğini "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı eşliğinde ilan etmişti!

Bircan Bali ile Gökhan Göz Dubai’de aşka geldi! Gökhan Göz’den Bircan Bali’ye iddialı hediye!

Gökhan Göz ile aşk yaşan Bircan Bali sosyal medya hesabından adeta nispet paylaşımlarında bulundu.

SON DAKİKA