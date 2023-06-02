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Haberler Galeri Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:32

Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!

Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3.1 milyon kişi takip ediyor. Sosyal medyada kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışılan oyuncu Birce Akalay, başından geçenleri anlattı ve "Aman diyeyim uyanık olun" diyerek, takipçilerine uyarıda bulundu.

Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medyada arkadaşı zannettiği kişi tarafından kandırılmak istendi. Dolandırıcılık girişimini son anda fark eden 38 yaşındaki Birce Akalay, siber suçlu ile yazışmasını Instagram hesabından yayınladı. Birce Akalay, takipçilerine böyle seslendi...

Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!

"UCUZ ATLATTIM"

Siber suç işleyen dolandırıcılarla başı dertte olan ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!

Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor, aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha!

Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!

Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Biraz önce ucuz atlattım.

Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!

Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay'ın profili gibiydi. Onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmiş iyice. Aman diyeyim, dikkat!

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