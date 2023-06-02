Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:32

Birce Akalay sitem etti! Dolandırılmaktan son anda kurtulan Birce Akalay takipçilerine seslendi!

Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3.1 milyon kişi takip ediyor. Sosyal medyada kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışılan oyuncu Birce Akalay, başından geçenleri anlattı ve "Aman diyeyim uyanık olun" diyerek, takipçilerine uyarıda bulundu.