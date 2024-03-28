Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
10:09
Güzel oyuncu Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın yeni bir aşka yelken açtığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, geçen günlerde ilk kez sarmaş dolaş görüntülenmişti. Birce Akalay, Hakan Kurtaş'la ilişkisi hakkında konuştu. Kurtaş'tan sık sık 'Çok güzelsin' iltifatını duyduğunu dile getiren ünlü oyuncu, bir de itirafta bulundu.