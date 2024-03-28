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Haberler Galeri Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:09

Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...

Güzel oyuncu Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın yeni bir aşka yelken açtığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay, gönlünü meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı. Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, geçen günlerde ilk kez sarmaş dolaş görüntülenmişti. Birce Akalay, Hakan Kurtaş'la ilişkisi hakkında konuştu. Kurtaş'tan sık sık 'Çok güzelsin' iltifatını duyduğunu dile getiren ünlü oyuncu, bir de itirafta bulundu.

Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...

Kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu ile üç yıllık evliliği 2017'de sona eren Birce Akalay, bir diğer meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...

Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada Oscar adayı 'Zavallılar' filmini el ele izleyince ilişkileri ortaya çıktı. Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarına kalp ikonuyla yorum yapmaları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...

Birce Akalay ile yemeğe çıkan Hakan Kurtaş, elinde kırmızı gül olan pozunu paylaşmış, romantik paylaşıma ünlü oyuncuyu da etiketlemişti.

Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...

Akalay da yorum ve beğeni yağan Instagram gönderisine kayıtsız kalmamış, sevgilisine emojilerle karşılık vermişti.

Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş itirafı! Kıskanırsam...

Aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncuların basın danışmanları ilişkiyi doğruladı ve "Daha çok yeni" demekle yetinmişti.

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