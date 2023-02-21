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Haberler Galeri Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:54

Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!

Yerli-yabancı şirketler yardım yarışına girerken Soho House'un kampanyasına tepkiler dinmiyor. İstanbul'da da şubesi bulunan dünyanın en büyük sosyal kulüplerinden Soho House'un 'Destek Menüsü' kampanyası sosyal medyada olay oldu! Köfte ve mantıdan oluşan menüden elde edilecek gelirin 1 Euro'sunun depremzedelere gönderileceğini açıklayan şirketin "Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz" sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu Hatice Şendil öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi bu mantıyı yer miyiz? Soho'ya bir daha gider miyiz?

BÜLENT CANKURT
Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!

Ünlü-ünsüz binlerce kişi, depremin ardından 10 şehre koşup elinden gelen desteği vermişti. Yerli-yabancı şirketler yardım yarışına girerken Soho House'un "Gelin sıcak çay eşliğinde depremzedelere bere örelim" çağrısı ile 'köfte yiyenlerin hesabından 1 Euro yardıma aktarılacak' kampanyasına tepkiler dinmiyor.

Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!

Nick Jones'un kurucusu olduğu, dünyanın en gözde şehirlerinde, üyelere özel hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un İstanbul şubesinden skandal kampanya! Kulübün, depremzedelere yardım için üyelerine duyurduğu kampanya herkesi şaşkına çevirdi.

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Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!

Kulüp, 'Türkiye İçin Destek' menüsü hazırlamış. Köfte ve mantıdan oluşan mönüden elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecekmiş! Bu aymazlıkla da kalmayan kulüp, üyelerine bir de çağrıda bulunmuş;

Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!

"Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz." Sizin yardımınız batsın! Depremzedelere yardım mı yapacaksınız yoksa bundan faydalanmaya mı çalışıyorsunuz? Hele "sıcak çay eşliğinde" ile başlayan atkı ve bere örme etkinliği nedir yahu! Biraz empati yapın.

Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!

Oyuncu Hatice Şendil öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi bu mantıyı yer miyiz? Soho'ya bir daha gider miyiz?"

Bence sizin niyetiniz yardım falan değil, kulübünüze müşteri çekip para kazanmak. Yardım yapacaksanız da herkes gibi ayni yada da nakdi olarak yapın. Bu arada birçok üyenizin çok kızdığını ve üyeliğini iptal edeceğini de söyleyeyim.

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