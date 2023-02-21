Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
07:54
Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!
Yerli-yabancı şirketler yardım yarışına girerken Soho House'un kampanyasına tepkiler dinmiyor. İstanbul'da da şubesi bulunan dünyanın en büyük sosyal kulüplerinden Soho House'un 'Destek Menüsü' kampanyası sosyal medyada olay oldu! Köfte ve mantıdan oluşan menüden elde edilecek gelirin 1 Euro'sunun depremzedelere gönderileceğini açıklayan şirketin "Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz" sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu Hatice Şendil öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi bu mantıyı yer miyiz? Soho'ya bir daha gider miyiz?