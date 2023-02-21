Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!

Oyuncu Hatice Şendil öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi bu mantıyı yer miyiz? Soho'ya bir daha gider miyiz?"

Bence sizin niyetiniz yardım falan değil, kulübünüze müşteri çekip para kazanmak. Yardım yapacaksanız da herkes gibi ayni yada da nakdi olarak yapın. Bu arada birçok üyenizin çok kızdığını ve üyeliğini iptal edeceğini de söyleyeyim.