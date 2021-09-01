Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile aralarındaki suların durulmadığı bugünlerde 49 yaşındaki Özcan Deniz'in, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin fotoğrafına yaptığı yorum ile aşkını ilan eden Özcan Deniz, 26 yaşındaki Samar Dadgar'a büyük bir jest yaptı. Özcan Deniz'in Samar Dadgar'a yaptığı jesti duyanlar 'Hem şöhreti hem parayı kazandırdı' dedi.