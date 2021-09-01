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Haberler Galeri Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!
Giriş Tarihi: 01.09.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 08:27

Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile aralarındaki suların durulmadığı bugünlerde 49 yaşındaki Özcan Deniz'in, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin fotoğrafına yaptığı yorum ile aşkını ilan eden Özcan Deniz, 26 yaşındaki Samar Dadgar'a büyük bir jest yaptı. Özcan Deniz'in Samar Dadgar'a yaptığı jesti duyanlar 'Hem şöhreti hem parayı kazandırdı' dedi.

Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

Özcan Deniz, İranlı stil danışmanı sevgilisi Samar Dadgar'a hem şöhret hem para kazandırmaya başladı. Deniz, rol alacağı bir projenin stil işlerini aşkına verdirtti.

Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

Takvim'in haberine göre; Eski eşi Feyza Aktan'la davaları kıran kırana devam eden Özcan Deniz, teselliyi İranlı modacı Samar Dadgar da bulmuştu.

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Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

49 yaşındaki Deniz, 26 yaşındaki Dadgar'a geçtiğimiz günlerde yaptığı "Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın..." diyerek ilan-ı aşk etmişti. Aşkına yaptığı jestlerle bilinen şarkıcı, bu kez sevgilisinin cebini dolduracak.

Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Yeni bir dizi projesi için kolları sıvayan Deniz'in yapım şirketine stil danışmanı olarak İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'ı önerdiği ve baskı yaparak bunu kabul ettirdiği öğrenildi.

Biricik aşkına jest yaptı! Özcan Deniz genç sevgilisi Samar Dadgar’ın yüzünü güldürdü!

Hem aşk hayatında hem iş hayatında yüzü gülen Dadgar, kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz'in jestiyle havalara uçtu. Güzel modacı şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı.

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