Biriktirdiği takvimlerin yaprakları yok satıyor! Dededen kalma satılık takvim yaprağı…

Demir önce internet sitesiyle başlamış satışlara: "Biryapraknostalji adıyla bir internet sitesi açtım, sonra sosyal medyaya taşıdım. Zamanla yapraklara zarf, çerçeve ve sandık şeklinde sunumlar hazırlayıp, Instagram'da paylaştım, talep arttı. Bir şahıs şirketi açtım. Koleksiyonu daha da genişleterek 15- 20 katı büyüttüm. Sahaflar ve elinde eski yaprak olanlar bana ulaşıyor. Yani bu yapraklar hiç tükenmiyor daha da artıyor. Ve hepsi orijinal. Satışta annem de bana yardım ediyor, fotoğrafları ise eşim Elif Zeynep çekiyor, aile işi oldu yani. Koleksiyonu bir miras olarak görüyorum" diyor.