Biriktirdiği takvimlerin yaprakları yok satıyor! Dededen kalma satılık takvim yaprağı…

HİLAL TAŞ

Fatih Demir, 28 yaşında ve aslen Samsunlu. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun. Ama o bugün farklı bir iş yapıyor. Dedesi Kamil Bey'in üzerinde ayet ve hadis yazıyor diye atamayıp, biriktirdiği takvimleri yaprak yaprak satıyor. Yaklaşık beş sene önce İstanbul'a gittiğinde dedesinin koleksiyonunu keşfetmesi ile başlıyor her şey. Dede Kamil Bey 1960 yılından itibaren takvim yapraklarını biriktirmiş. Hatta ev halkı bu yaprakların evde çok fazla yer kaplamasından dolayı gizlice dağıtmaya ve yakmaya başlamış. Ama torunu Fatih'in aklına bir fikir gelmiş. Bu yaprakları internette site açıp hediyelik eşya olarak satmak. Bu fikri de dedesiyle paylaşmış. Biz de bu hikâyenin devamını ve detaylarını konuştuk.