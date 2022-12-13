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Haberler Galeri Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 12:06

Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar, bir döneme damga vuran, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Sultan filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu şimdilerde 'Balkan Ninnisi' dizisinde yer alıyor. Erdal Özyağcılar, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. 73 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi Güzin Özyağcılar, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Oyuncu eşi Güzin Özyağcılar'ın doğum gününü kutlayan usta oyuncu aşkını haykırdı. İşte Erdal Özyağcıların, romantik paylaşımı…

Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar, efsane filmler Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ile Herkesin gönlünü fethetmişti.

Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!

Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı.

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Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!

Erdal Özyağcılar, yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!

Erdal Özyağcılar, sosyal medyada takipçisi çok olan oyunculara daha fazla teklif götürülmesini eleştirmişti.

Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!

Erdal Özyağcılar, sosyal medyada trend olmuştu.

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