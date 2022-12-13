Birlikte yarım asrı devirdiler! Erdal Özyağcılar oyuncu eşine aşkını haykırdı!

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar, bir döneme damga vuran, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Sultan filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu şimdilerde 'Balkan Ninnisi' dizisinde yer alıyor. Erdal Özyağcılar, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. 73 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi Güzin Özyağcılar, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Oyuncu eşi Güzin Özyağcılar'ın doğum gününü kutlayan usta oyuncu aşkını haykırdı. İşte Erdal Özyağcıların, romantik paylaşımı…