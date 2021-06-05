Birsu Demir’in bikinili kano pozu olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tbt paylaşımı yapan Birsu Demir'in bikinili kano pozu sosyal medyayı salladı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in bikinili pozu ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...