Giriş Tarihi: 09.11.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 07:40

Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca önceki akşam yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününe sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber katıldı. Işın Karaca gecede şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar, biz Can'la evlendik. Şaka değil, şu an evliyiz."