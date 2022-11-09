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Giriş Tarihi: 09.11.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 07:40

Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca önceki akşam yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününe sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber katıldı. Işın Karaca gecede şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar, biz Can'la evlendik. Şaka değil, şu an evliyiz."

EVREN ABDULLAHOĞLU
Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca önceki akşam yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününe katıldı.

Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!

Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile soruları yanıtlayan Karaca, şunları söyledi: "Kızıma bakıyorum, sevgilimle gezip tozuyorum.

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Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!

İzmir'e gidip geliyorum, İstanbul'u hiç sevmiyorum, o kadar soğudum İstanbul'dan" dedi.

Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!

Karaca "Sizi bir daha gelinlikle ne zaman göreceğiz?" sorusuna ise ''Can bak ya yine belalı soruyu soruyorlar.

Biz evlendik! Ünlü şarkıcı Işın Karaca şaşırttı!

Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil'' diyerek parmağındaki tek taşını gösterdi.

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