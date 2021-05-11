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Haberler Galeri Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:30

'nin Kiraz'ı değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...

Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk oyuncuların son halleri merak ediliyor, araştırılıyor. Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin değişimleri dudak uçuklatıyor. O isimlerden biri de "" dizisiyle ekranlarda boy gösteren . Bizim Hikaye'de Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu, Netflix projesiyle setlere geri döndü. Selimoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. İşte Zeyneo Selimoğlu'nun ve ekranlara damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...

Eğitimi nedeniyle oyunculuğa bir süre ara veren Netflix projesiyle setlere döndü.

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Engin Günaydın'ın yazdığı ve başrolünü oynadığı Andropoz'da da önemli rolleri üstleniyor.

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Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...

Derya Karadaş ve Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü oyuncuların ekibinde yer aldığı bir ailenin başından geçen olayları anlatan dizinin çocuk oyuncularından biri de ""nin Kiraz'ı ...

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...

Eğitimi nedeniyle oyunculuğa bir süre ara veren Selimoğlu Netflix projesiyle setlere dönmüş oldu.

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...

14 yaşına giren yetenekli oyuncu, "Sıla" karakterine hayat veriyor.

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