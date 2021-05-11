HaberlerGaleriBizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:25Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:30
Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu değişimiyle dudak uçuklattı! Bizim Hikaye'nin çocuk oyuncusu Zeynep Selimoğlu'nu bir de şimdi görün...
Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk oyuncuların son halleri merak ediliyor, araştırılıyor. Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin değişimleri dudak uçuklatıyor. O isimlerden biri de "Bizim Hikaye" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Zeynep Selimoğlu. Bizim Hikaye'de Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu, Netflix projesiyle setlere geri döndü. Selimoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. İşte Zeyneo Selimoğlu'nun ve ekranlara damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...