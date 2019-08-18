Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

Bir zamanların çok konuşulan dizisi Bizimkiler'de 'Sekreter Demet' rolüyle yer alan Buket Dereoğlu'nun değişimi şaşırttı. 48 yaşındaki Buket Dereoğlu fiziğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Genç görünümüyle sosyal medyada binlerce beğeni alan Buket Dereoğlu, zaman içindeki değişimiyle şoke etti. İşte ünlü yıldızların yıllar içindeki değişimleri...