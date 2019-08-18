Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

Bizimkiler dizisinde Sekreter Demet karakteriyle hayran kitlesine ulaşan Buket Dereoğlu'nun değişimi hayret ettirdi! Bizimkiler dizisiyle tanınan 48 yaşındaki oyuncu Buket Dereoğlu'nun yeni halini gören şaşıp kalıyor. Bizimkiler dizisinde 'Sekreter Demet' rolüyle tanınan ve daha sonra birçok dizide rol alan Buket Dereoğlu da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Buket Dereoğlu'nun bu değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan Buket Dereoğlu, şimdilerde paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. İşte Buket Dereoğlu ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…
Giriş Tarihi: 18.08.2019
11:52
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019
14:38