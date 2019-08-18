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  • Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

dizisinin ''iydi! 'nun şaşırtan değişimi...

dizisinde karakteriyle hayran kitlesine ulaşan 'nun değişimi hayret ettirdi! Bizimkiler dizisiyle tanınan 48 yaşındaki oyuncu Buket Dereoğlu'nun yeni halini gören şaşıp kalıyor. Bizimkiler dizisinde 'Sekreter Demet' rolüyle tanınan ve daha sonra birçok dizide rol alan Buket Dereoğlu da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Buket Dereoğlu'nun bu değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan Buket Dereoğlu, şimdilerde paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. İşte Buket Dereoğlu ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Giriş Tarihi: 18.08.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 14:38
Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

Bir zamanların çok konuşulan dizisi 'de '' rolüyle yer alan 'nun değişimi şaşırttı. 48 yaşındaki Buket Dereoğlu fiziğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Genç görünümüyle sosyal medyada binlerce beğeni alan Buket Dereoğlu, zaman içindeki değişimiyle şoke etti. İşte ünlü yıldızların yıllar içindeki değişimleri...

Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

MÜGE ORUÇKAPTAN

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Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

MÜGE ORUÇKAPTAN

Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

DENİZ AKKAYA

Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

DENİZ AKKAYA

Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

GÖKÇE BAHADIR

Bizimkiler dizisinin 'Sekreter Demet'iydi! Buket Dereoğlu'nun şaşırtan değişimi...

GÖKÇE BAHADIR

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