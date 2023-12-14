Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:39

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü "Yaş 12 bilemedin 13"

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Atılay Uluışık'ı uzun bir aradan sonra görenler değişimine oldukça şaşırdı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına son olarak Teşkilat dizisi ile çıkmıştı. Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Atılay Uluışık, son olarak nostaljik paylaşımda bulundu. Atılay Uluışık hayranlarını 34 sene öncesine götürdü. İşte Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın "Yaş 12 bilemedin 13" dediği çocukluk karesi...