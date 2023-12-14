Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü "Yaş 12 bilemedin 13"
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:39

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü "Yaş 12 bilemedin 13"

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Atılay Uluışık'ı uzun bir aradan sonra görenler değişimine oldukça şaşırdı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına son olarak Teşkilat dizisi ile çıkmıştı. Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Atılay Uluışık, son olarak nostaljik paylaşımda bulundu. Atılay Uluışık hayranlarını 34 sene öncesine götürdü. İşte Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın "Yaş 12 bilemedin 13" dediği çocukluk karesi...

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü Yaş 12 bilemedin 13

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü.

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü Yaş 12 bilemedin 13

Bir zamanlarda döneme damga vuran ve çok uzun bir süredir ekranlarda yerini alan çocuk oyuncu Atılay Uluşık, şimdi 46 yaşında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü Yaş 12 bilemedin 13

Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı.

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü Yaş 12 bilemedin 13

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.

Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık’tan nostaljik paylaşım! Hayranlarını 34 öncesine götürdü Yaş 12 bilemedin 13

Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı.

SON DAKİKA