Giriş Tarihi: 23.01.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 06:28

Bizimkiler'in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan'a da acımadı!

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran ekranların en uzun soluklu dizilerinden Bizimkiler tüm oyuncularıyla izleyicinin kalbine taht kurmuştu. Aradan geçen yıllar usta oyuncuların hayat verdikleri rolleri unutturmaya yetmedi. Bizimkiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Sorusu sık sık farklı isimler ile yeniden gündeme geliyor. Son olarak ortaya çıkan Bizimkiler dizisinde Şükrü Bey'in hayırsız damadı Aydın olarak hafızalara kazınan Tayfun Çorağan son hali ile herkesi şaşırttı. 15 yıldır ekranlardan uzak olan Bizimkiler dizisinin unutulmaz ismi Tayfun Çorağan'ın son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. İşte Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı Aydın' Tayfun Çorağan'ın son hali...