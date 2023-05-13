Boksa merak saran Fahriye’den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:54

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlernden. Son olarak Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine ilgi odağı oldu. İki çocuk annesi Fahriye Evcen eski formuna hızla kavuşuyor. Güzel oyuncu boksa merak sardı. Fahriye Evcen'in boks antremanından yaptığı paylaşıma doğal güzelliği damga vurdu. İşte Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...