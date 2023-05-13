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Haberler Galeri Boksa merak saran Fahriye'den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:54

Boksa merak saran Fahriye'den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlernden. Son olarak Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine ilgi odağı oldu. İki çocuk annesi Fahriye Evcen eski formuna hızla kavuşuyor. Güzel oyuncu boksa merak sardı. Fahriye Evcen'in boks antremanından yaptığı paylaşıma doğal güzelliği damga vurdu. İşte Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...

Boksa merak saran Fahriye’den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Eşi Burak Özçivit gibi Fahriye Evcen de boksa merak sardı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen her fırsatta kendini spor salonuna atıyor...

Boksa merak saran Fahriye’den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde antrenmana giderken paylaşım yapan Fahriye Evcen'den yeni kare geldi.

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Boksa merak saran Fahriye’den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Karan'ın babası Burak Özçivit'le boks yaptığı anlar sosyal medyada ilgi odağo olmuştu.

Boksa merak saran Fahriye’den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Karan ile babası Burak Özçivit'in eğlenceli hallerine beğeni ve yorum yağmıştı.

Boksa merak saran Fahriye’den yeni poz! Form tutan Fahriye Evcen sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!
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