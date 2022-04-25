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Haberler Galeri Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:12

Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Katıldığı programda aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırttı.

Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan isim, Demirkol'un sorusuna karşılık aşk hayatı ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!

45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

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Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!

EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Ünlü sunucu, konuk olduğu Mehmet Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!

"BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?"

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!

"ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN"

Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

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