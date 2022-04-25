Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:12

Bomba evlilik itirafı şaşırttı! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’e olan aşkını haykırdı!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Katıldığı programda aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırttı.