Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 08:14

Bomba iddia! Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden iki oğulları dünyaya gelen çift, 2015 yılında ise boşanmıştı. Boşandıktan sonra özel hayatlarını sır gibi saklayan ikiliden Emre Altuğ, son yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkmıştı. Sözleşmedeki tazminat detayı ise herkesi şaşırtmıştı. Şimdilerde ise Çağla Şıkel'in adı Ali Kalyoncu ile anılıyor. Çağla Şıkel'in son dönemin en popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştığı iddia ediliyor. İşte tüm detaylar…