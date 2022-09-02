Bomba iddia! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlendi! "Bahar Candan hamile kaldı ve…"

Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:46

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Reza Zarrab'dan yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği öne sürülmüştü. Son olarak ise Bahar Candan ile çok yakın olan Seyhan Soylu, şoke eden bir iddia ortaya attı. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" dedi. İşte detaylar...