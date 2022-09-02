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Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:46

Bomba iddia! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlendi! "Bahar Candan hamile kaldı ve…"

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Reza Zarrab'dan yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlendiği öne sürülmüştü. Son olarak ise Bahar Candan ile çok yakın olan Seyhan Soylu, şoke eden bir iddia ortaya attı. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" dedi. İşte detaylar...

Bomba iddia! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlendi! Bahar Candan hamile kaldı ve…

Bahar Candan ile çok yakın olan Seyhan Soylu, Al Sana Haber'de şoke eden bir iddia ortaya attı. Sisi, Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" dedi.

Bomba iddia! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlendi! Bahar Candan hamile kaldı ve…

Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken gündemden ise düşmüyor.

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Bomba iddia! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlendi! Bahar Candan hamile kaldı ve…

Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Iraklı iş insanı hakkında Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia geldi. "Bahar benim kızım gibidir" diyen Seyhan Soylu şoke eden açıklamalar yaptı.

Bomba iddia! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlendi! Bahar Candan hamile kaldı ve…

Sisi açıklamasında Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'un bir yandan da Bahar Candan ile birlikte olduğunu söyledi.

Bomba iddia! Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlendi! Bahar Candan hamile kaldı ve…

Seyhan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar."

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