Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:53

Bomba iddia! Hadise'nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmiş öyle ki mesajları ifşa olmuştu. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Hadise'nin pırlantalı saati gizemli aşkından mı hediye? İşte Dubaili bir sevgilisi olduğu iddiası ve çok konuşulan Arapça rakamlı lüks saat...