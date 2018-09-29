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Bomba iddia: ve barıştı!

Barışıp barışmayacakları yılan hikayesine dönen Murat Boz- Aslı Enver hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı...

Giriş Tarihi: 29.09.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 12:31
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Bomba iddia: ve barıştı!
Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

ve abisi Ali Boz'a yakınlığıyla bilenen Astrolog Aytaç Öner, konuk olduğu programda ilginç bir açıklama yaptı.

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Bomba iddia: ve barıştı!
Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

"Aslı ile Murat barışacaklar mı?" sorusuna Aytaç Öner, "Şu anda barışıklar ve çok mutlular" diye cevap verdi.

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Bomba iddia: ve barıştı!
Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

Stüdyodakilerin şaşkınlık yaşaması üzerine ne yapacağını şaşıran Aytaç Öner "Kimse bilmiyor muydu?

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Bomba iddia: ve barıştı!
Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

'İLK BEN Mİ SÖYLEDİM? ÖZÜR DİLERİM'

İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum" dedi.

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Bomba iddia: ve barıştı!
Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

Öte yandan; 'in 'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir iş insanına kaptırdığı iddia edilmişti.

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Bomba iddia: ve barıştı!
Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

'in aşk yaşadığı iş insanının evli olduğu ünlü oyuncunun da bunu öğrendikten sonra ilişkisine nokta koyduğu çıkan haberler arasındaydı.

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Bomba iddia: ve barıştı!
Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

Bu haberlerin ardından Aslı Enver şu açıklamayı yapmıştı:

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