Bomba iddia: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!

Barışıp barışmayacakları yılan hikayesine dönen Murat Boz- Aslı Enver hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı... Murat Boz ve abisi Ali Boz'a yakınlığıyla bilenen Astrolog Aytaç Öner, konuk olduğu programda ilginç bir açıklama yaptı. 'Aslı ile Murat barışacaklar mı?' sorusuna Aytaç Öner, 'Şu anda barışıklar ve çok mutlular' diye cevap verdi. Stüdyodakilerin şaşkınlık yaşaması üzerine ne yapacağını şaşıran Aytaç Öner 'Kimse bilmiyor muydu? 'İLK BEN Mİ SÖYLEDİM? ÖZÜR DİLERİM' İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum' dedi. Öte yandan; Aslı Enver'in Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir iş insanına kaptırdığı iddia edilmişti. Aslı Enver'in aşk yaşadığı iş insanının evli olduğu ünlü oyuncunun da bunu öğrendikten sonra ilişkisine nokta koyduğu çıkan haberler arasındaydı. Bu haberlerin ardından Aslı Enver şu açıklamayı yapmıştı: