Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

En popüler döneminizde müziği bıraktınız. Neden?

Sahneyi 2000 yılında bıraktım. Ama hiçbir zaman "Sahneyi bırakıyorum" diye bir söylemim olmadı. 86 yılında başladığım müzik ve sahne serüvenim bence devrini tamamlamıştı. Kimseyi bıktırmadan tadında bırakmak doğru geldi o zaman ama şimdi bakıyorum sahneyi bırakmak için çok erken davranmışım. 2006 yılında da Best of albümümü yaptım. 46 yaş da Best of albümü için çok erken aslında. Bir de tabii, o yıllarda bu kadar konforlu değildi hiçbir şey. Sahnelerin doğru dürüst kulisleri yoktu. Sigara içiliyordu çok fazla ve bu beni çok olumsuz etkiliyordu. Sürekli faranjit sorunu yaşamaya başladım. Yani anlayacağınız sebepler say say bitmez... Şimdi neden albüm yapmıyorum çünkü benim de beğenilerim ve ilgi alanlarım değişti artık. Rap ve trap hayranıyım. Bu saatten sonra isterseniz rap albüm yapabilirim.