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Haberler Galeri Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”
Giriş Tarihi: 01.04.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 06:50

Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı Sezen Aksu'lu paylaşımları dikkat çeken Emel Müftüoğlu GÜNAYDIN'a konuştu. "Eskiden hırslıydım. Sezen, Sertab Erener'e şarkı verdiğinde saçımı başımı yolardım. Sezen beni çok eğitti, kıskançlıklarımdan onun sayesinde kurtuldum" diyen sanatçı, şöyle ekledi: "Sezen empatisi yüksek biri. Onunla film izlerken ambulans bile çağırdık. Her şeyi içselleştiriyor"

Tuba KALÇIK
Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

2000 yılında sahneleri bırakan 90'ların sevilen sesi Emel Müftüoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu. Müftüoğlu, sahneleri bırakma kararından geçirdiği estetik operasyonlara, aşk hayatına kadar samimi açıklamalar yaptı.

Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

En popüler döneminizde müziği bıraktınız. Neden?

Sahneyi 2000 yılında bıraktım. Ama hiçbir zaman "Sahneyi bırakıyorum" diye bir söylemim olmadı. 86 yılında başladığım müzik ve sahne serüvenim bence devrini tamamlamıştı. Kimseyi bıktırmadan tadında bırakmak doğru geldi o zaman ama şimdi bakıyorum sahneyi bırakmak için çok erken davranmışım. 2006 yılında da Best of albümümü yaptım. 46 yaş da Best of albümü için çok erken aslında. Bir de tabii, o yıllarda bu kadar konforlu değildi hiçbir şey. Sahnelerin doğru dürüst kulisleri yoktu. Sigara içiliyordu çok fazla ve bu beni çok olumsuz etkiliyordu. Sürekli faranjit sorunu yaşamaya başladım. Yani anlayacağınız sebepler say say bitmez... Şimdi neden albüm yapmıyorum çünkü benim de beğenilerim ve ilgi alanlarım değişti artık. Rap ve trap hayranıyım. Bu saatten sonra isterseniz rap albüm yapabilirim.

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Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

Yeni dönem şarkıları nasıl buluyorsunuz?

Bence çok güzel işler yapılıyor. Her nesil kendi çocukluğu ya da gençliğindeki şarkıları özlüyor. O şarkılarda biriktirdikleri güzel ya da acılı hatıraları anımsıyor. Buna şöyle bir örnek vereyim. Annem Erol Büyükburç dönemini yaşamış. Bütün şarkı ve şarkıcıların da öyle olmasını istiyordu. Ben ne yapsam "Emelciğim, Erol Büyükburç'un böyle bir şarkısı vardı. Bir de öyle bir şey yapsan" derdi. Şimdiki nesil de aynı öyle olacak. "Bizim zamanımızda bir Edis vardı, bir Aleyna vardı, bir Ceza vardı, bir Norm Ender vardı..." denecek. Bu isimler ilk aklıma gelenler. Say say bitmez, bir sürü iyi müzisyen var.

Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

Kariyerinizdeki kırılma noktası nedir?

1995 'Hovarda'nın çıktığı yıl. Tek bir şarkının, o yıllarda kimse bu kadar çok iş yapacağını düşünmemişti. Şarkımı yayınlatamadığım kanal da vardı, buna rağmen patladı. Sezen Aksu yazdı şarkıyı. Albüm çıkarmak için 9 şarkı daha bekleyemedim ve tek şarkı olarak çıkardım. 86'dan beri Sezen'i tanırım ve hiç direkt şarkı isteyemedim ondan. Hovarda'yı da bir restoranda yazdı. Şarkıyı bir hafta içinde tamamlayıp çıkarttık. Kariyerimin en önemli şarkısıdır.

Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

'SEZEN İLE ÇOK GÜLÜYORUZ'

Mesleki açıdan hırslı bir insan mısınız?

Eskiden çok hırslıydım. Sezen Aksu, Sertab Erener'e şarkı verdiği zaman hırsımdan saçımı başımı yoluyordum. Hele Sertab'ın sesini çok kıskanıyordum. Sertab hastayım dediğinde komiklik olsun diye "Sana çok güzel bir kezzap hazırlayacağım onu iç" demişliğim bile var. Geçen gün Sezen ile güldük o hallerime. Şimdi o kıskançlıklarımı, hırslarımı bıraktım. Bu da Sezen sayesinde oldu. O beni bu noktada çok eğitti.

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