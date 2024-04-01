Giriş Tarihi: 01.04.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
06:50
Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”
Geçtiğimiz günlerde yaptığı Sezen Aksu'lu paylaşımları dikkat çeken Emel Müftüoğlu GÜNAYDIN'a konuştu. "Eskiden hırslıydım. Sezen, Sertab Erener'e şarkı verdiğinde saçımı başımı yolardım. Sezen beni çok eğitti, kıskançlıklarımdan onun sayesinde kurtuldum" diyen sanatçı, şöyle ekledi: "Sezen empatisi yüksek biri. Onunla film izlerken ambulans bile çağırdık. Her şeyi içselleştiriyor"