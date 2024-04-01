Bombaları ardı ardına patlattı! Emel Müftüoğlu’ndan çok konuşulacak itiraflar! “Aşırı estetiğin altında psikolojik sorun var”

Yeni dönem şarkıları nasıl buluyorsunuz?

Bence çok güzel işler yapılıyor. Her nesil kendi çocukluğu ya da gençliğindeki şarkıları özlüyor. O şarkılarda biriktirdikleri güzel ya da acılı hatıraları anımsıyor. Buna şöyle bir örnek vereyim. Annem Erol Büyükburç dönemini yaşamış. Bütün şarkı ve şarkıcıların da öyle olmasını istiyordu. Ben ne yapsam "Emelciğim, Erol Büyükburç'un böyle bir şarkısı vardı. Bir de öyle bir şey yapsan" derdi. Şimdiki nesil de aynı öyle olacak. "Bizim zamanımızda bir Edis vardı, bir Aleyna vardı, bir Ceza vardı, bir Norm Ender vardı..." denecek. Bu isimler ilk aklıma gelenler. Say say bitmez, bir sürü iyi müzisyen var.