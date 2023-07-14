Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:41

Boşanacaklar derken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu teknede aşk tazeliyorlar! Neslihan Atagül kocasına poz verdi!

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül,geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazini çalkaladı. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti. Şimdilerde birlikte tatilde olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti teknede aşk tazeledi. Neslihan Atagül'ün kocasına verdiği pozlar sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte Neslihan Atagül'ün tekne pozları...