Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz’den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!

"GÜÇLÜ BİR ADAMLA KARŞI KARŞIYA GELDİM"

"Bir taraftan da adliyeye gelen basın mensubu arkadaşlarla devamlı olarak iletişim halindeler ki çıkacak haberlerin sürecini yönetebilsinler. Bunlara baktıkça ne kadar güçlü bir adamla karşı karşıya geldiğimi görüyorum. Ya bu gücün altında kalırsam ya haklılığımı ispat edemezsem diye hep bir panik halinde oluyorum. Duruşmada duyduğunuz onlarca ithamları eve gidene kadar sindirmek zorundayım çünkü evde beni bekleyen bir oğlum var. Sorumluluğumdan dolayı çocuğuma bir şey belli etmemeye çalıştım."