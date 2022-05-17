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Haberler Galeri Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz'den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 13:34

Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz'den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Feyza Aktan, yaşadıklarını katıldğı programda anlattı. Feyza Aktan açıklamasında, "Özcan'ın gücü karşısında çaresiz ve çıplak kaldım" ifadesine yer verirken, Özcan Deniz'in boşanma sözleşmesine eklettiği "Feyza'nın sevgilisi olamaz" maddesini hakkında da dikkat çekici ifadelere yer verdi. İşte detaylar...

Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz’den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!

Özcan Deniz'le kısa süreli bir evlilik yaşayan ve olaylı bir şekilde boşanan Feyza Aktan, bu süreçte yaşadıklarını tek tek anlattı. Deniz'in oğlu Kuzey'i almak için açtığı velayet davasını kazanan Aktan, 2. Sayfa programına içini döktü. Deniz'in kendisini hem yargı önünde hem de sosyal medyada zor durumda bıraktığını söyleyen Aktan, "Gücü karşısında çıplak kaldım" ifadelerini kullandı.

Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz’den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!

"ÖZCAN DENİZ TÜM GÜCÜYLE ÜZERİME GELDİ"

Yaşadığı boşanma ve mahkeme sürecinden bahseden Feyza Aktan, şu ifadeleri kullandı: "Velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davasıyla tek başına uğraşmadım. Özcan Deniz bana şöyle bir niyetle geldi; ben dahil olmak üzere avukatlarım, ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanımı alarak hep birlikte üstüne geleceğim diye.

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Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz’den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!

Seninle hem mahkemeler karşısında hem de medya karşısında elimden geldiğince uğraşacağım gibi bir niyetle geldi. Benim bütün bu donanımların karşısında elimde bulunan tek şey haklı olmamdı. Bunun dışında çok çıplak kaldım. Özcan her mahkeme günü adliyeye koruma ordusuyla giriyor ve yetmeyecek olacak ki adliyenin güvenlik memurları da onun yanında yer alıyorlar."

Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz’den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!

"GÜÇLÜ BİR ADAMLA KARŞI KARŞIYA GELDİM"

"Bir taraftan da adliyeye gelen basın mensubu arkadaşlarla devamlı olarak iletişim halindeler ki çıkacak haberlerin sürecini yönetebilsinler. Bunlara baktıkça ne kadar güçlü bir adamla karşı karşıya geldiğimi görüyorum. Ya bu gücün altında kalırsam ya haklılığımı ispat edemezsem diye hep bir panik halinde oluyorum. Duruşmada duyduğunuz onlarca ithamları eve gidene kadar sindirmek zorundayım çünkü evde beni bekleyen bir oğlum var. Sorumluluğumdan dolayı çocuğuma bir şey belli etmemeye çalıştım."

Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Özcan Deniz’den ayrılan Feyza Aktan yine bombaladı!

"HERKES BİR HEDEFE KİTLENDİ VE VİCDANLAR BİR TARAFA BIRAKILDI"
"Televizyonlarda insanlar benim hakkımda çok ağır ithamlarda bulunuyor, telefonu elime aldığımda hakkımda anketler düzenleniyor, fotoğraflarımın altına hakaret boyutuna gelecek kadar ağır yorumlar yapılıyor. Herkes bu çorbada bir tuzunun olmasını istedi ve hedefe kilitlendi. Hedefleri de çocuğumun benden alınması.

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