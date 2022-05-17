Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e öfke kustu! Olaylı boşanmanın protokolünde şaşırtan madde! Feyza, eteğindeki tüm taşları döktü

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Feyza Aktan, yaşadıklarını katıldğı programda anlattı. Feyza Aktan açıklamasında, "Özcan'ın gücü karşısında çaresiz ve çıplak kaldım" ifadesine yer verirken, Özcan Deniz'in boşanma sözleşmesine eklettiği "Feyza'nın sevgilisi olamaz" maddesini hakkında da dikkat çekici ifadelere yer verdi. İşte detaylar...