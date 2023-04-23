Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 12:02

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu

Bir süredir magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'tan güzel haber geldi. Geçtiğimiz aylarda aile içi şiddet ve darp haberleriyle konuşulan, ayrılacakları ileri sürülen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Ayrılık iddiasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak kriz yaşadıklarını ancak dava açılmadığını söyleyen Ebru Şallı, eşiyle birlikte tatile gitti. Sosyal medyadan Ebru Şallı ile Eyfel Kulesi'nin önünde aşk pozu yayınlayan Uğur Akkuş, krizi atlattıklarını duyurmuş oldu.