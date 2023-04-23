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Haberler Galeri Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu
Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 12:02

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu

Bir süredir magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'tan güzel haber geldi. Geçtiğimiz aylarda aile içi şiddet ve darp haberleriyle konuşulan, ayrılacakları ileri sürülen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Ayrılık iddiasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak kriz yaşadıklarını ancak dava açılmadığını söyleyen Ebru Şallı, eşiyle birlikte tatile gitti. Sosyal medyadan Ebru Şallı ile Eyfel Kulesi'nin önünde aşk pozu yayınlayan Uğur Akkuş, krizi atlattıklarını duyurmuş oldu.

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğrulayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Paris'e gitti. Evliliklerine bir şans daha veren çift, Eyfel Kulesi'nin önünde aşk pozları paylaştı.

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin evliliklerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

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Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu

Ayrılık iddiasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak kriz yaşadıklarını ancak dava açılmadığını söyleyen Ebru Şallı, eşiyle birlikte tatile gitti.

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu

Şimdilerde birlikte Paris'te olan çift, evliliklerine bir şans daha verdi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Paris’te düşman çatlattı! Aşk pozları olay oldu

Sosyal medyadan Şallı ile Eyfel Kulesi'nin önünde aşk pozu yayınlayan Akkuş, krizi atlattıklarını müjdelemiş oldu.

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