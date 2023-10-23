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Haberler Galeri Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan aile pozu!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 14:33

Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan aile pozu!

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. 2 çocuğu bulunan şarkıcı Doğuş ve eşinin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra kara bulutları dağıtmayı başarmıştı. Doğuş son olarak eşi ve çocuklarıyla paylaştığı kareyle evlilik yıl dönümlerini kutladı. Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın'ın babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti...

Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan aile pozu!

İkiz çocuk sahibi olan ünlü çift şarkıcı Doğuş ile Hoşkedem Hidayetkızı ayrılık haberleriyle hayranlarını üzmüştü... 9 yıllık evlilik bitti bitiyor derken çift yuvalarını kurtarmayı başarmıştı.

Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan aile pozu!

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti.

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Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan aile pozu!

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti.

Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan aile pozu!

2 çocuğu bulunan şarkıcı Doğuş ve eşinin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.

Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan aile pozu!

Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra kara bulutları dağıtmayı başarmıştı.

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