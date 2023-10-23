Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
14:33
Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi... Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan aile pozu!
9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. 2 çocuğu bulunan şarkıcı Doğuş ve eşinin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra kara bulutları dağıtmayı başarmıştı. Doğuş son olarak eşi ve çocuklarıyla paylaştığı kareyle evlilik yıl dönümlerini kutladı. Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın'ın babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti...