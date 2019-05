Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Her yıl gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'nde bu sene kadınlardan daha çok erkeklerin şıklığı ve görüntüsü de dikkat çekiyor. ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi "Bir Zamanlar Hollywood'da"nın (Once Upon a Time in Hollywood) galası 72. Cannes Film festivali'nde yapıldı. Filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning etkinliğe damgası vurdu. Özellikle de Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio'nun beraber verdiği pozlar dikkat çekti. İki yetenekli oyuncu yaşlarına rağmen görüntüleriyle büyük ilgi topladı.