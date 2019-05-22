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ve Festivali'ne damga vurdu

Her yıl gerçekleştirilen Festivali'nde bu sene kadınlardan daha çok erkeklerin şıklığı ve görüntüsü de dikkat çekiyor. ABD'li yönetmen 'nun son filmi "Bir Zamanlar 'da"nın (Once Upon a Time in Hollywood) galası 72. 'nde yapıldı. Filmin başrol oyuncuları , , ve Dakota Fanning etkinliğe damgası vurdu. Özellikle de Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio'nun beraber verdiği pozlar dikkat çekti. İki yetenekli oyuncu yaşlarına rağmen görüntüleriyle büyük ilgi topladı.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 10:23
Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Her yıl gerçekleştirilen Festivali'nde bu sene kadınlardan daha çok erkeklerin şıklığı ve görüntüsü de dikkat çekiyor. ABD'li yönetmen 'nun son filmi "Bir Zamanlar 'da"nın (Once Upon a Time in Hollywood) galası 72. 'nde yapıldı. Filmin başrol oyuncuları , , ve Dakota Fanning etkinliğe damgası vurdu. Özellikle de Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio'nun beraber verdiği pozlar dikkat çekti. İki yetenekli oyuncu yaşlarına rağmen görüntüleriyle büyük ilgi topladı.

Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

"Kill Bill", "Hateful Eight", "Pulp Fiction", "Rezervuar Köpekleri" ve "Soysuzlar Çetesi" ve "Zincirsiz" gibi puk çok başarılı filme imza atan ABD'li senarist ve yönetmen 'nun dokuzuncu filminin ilk gösterimi 72. Festivali'nde yapıldı.

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Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Bol yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken filmin başrol oyuncuları , Brat Pitt, ve Dakota Fanning davatlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Robbie, gala için Chanel tasarımı puda ve siyah renkli tunik ve pantolon takımını tercih etti.

Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

1969 yazında Los Angeles'ta geçen film seri katil Charles Manson'un cinayetlerini ele alıyor.

Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Ünlü bir dizide oynayan bir aktörün ve dublörünün sinema sektörüne geçiş sürecini anlatan filmin arka planında ise Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç bir şekilde öldürülmesi yer alıyor.

Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Roman Polanski'nin eşi olan ve öldürüldüğü dönemde 8 aylık hamile olan Sharon Tate, 9 Ağustos 1969 yılında Los Angeles'taki evinde öldürülmüştü.

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